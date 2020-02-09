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Часть Украины накроют морозы до минус 18 и штормовой ветер: где будет холоднее всего

воскресенье, 09 февраля 2020, 15:46
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Фото: korrespondent.net

Синоптики прогнозируют в ночь на понедельник, 10 февраля, двузначные морозы на востоке Украины, а в западных областях эти днем разгуляется ветер.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице синоптик Наталка Диденко.

По ее прогнозу, в ближайшую ночь в восточных областях Украины, а также в Запорожской и Днепропетровской, температура воздуха опустится до -10…-18 градусов. Но уже днем станет теплее даже в этих регионах.

"В понедельник в течение дня в большинстве областей Украины столбики термометров поднимутся до + 1 + 8 градусов, лишь в восточной части будет холоднее, 0-5 градусов мороза", - прогнозирует Наталка Диденко.

Синоптик обращает внимание на мощный циклон Sabine над северными районами Норвегии и Швеции, который станет причиной штормового, местами ураганного ветра и сильных осадков во многих странах Европы.

"В Украине 10-го февраля также ветер разгуляется не просто к сильному, а даже к очень сильному, до 15-25 м / с, а на Западе и, особенно, в Карпатах даже до 30 м/с. Поэтому завтра в горы не ходите, тем более, что на сайте Гидрометцентра предупреждают еще и об опасности лавин!" - предупреждает Диденко.

Кроме ветра, атмосферный фронт с запада принесет в западные области, а также в Винницкую область и в северную часть страны, дождь и мокрый снег. В Карпатах предвидятся значительные осадки.

"В Киеве завтра ожидается сильнющий ветер, будьте осторожны! Уже сегодня возьмут из открытых балконов все, что легко может сорваться", - предостерегает синоптик жителей столицы.

Вместе со штормовым юго-западным ветром в Киев придет потепление. Днем в понедельник, 10 февраля, столбики термометров поднимутся до +5 градусов. Утром в столице будет сухо, днем увеличится облачность и влажность, вечером пойдет дождь и мокрый снег.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик Владимир Деркач детально по месяцам спрогнозировал погоду в Украине.

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