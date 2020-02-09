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"Снежная" Луна: опубликованы впечатляющие фото полнолуния в Украине и мире

воскресенье, 09 февраля 2020, 15:10
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В воскресенье, 9 февраля, в ночном небе впервые в 2020 году можно было наблюдать суперлуние, которое также называют "Снежной" Луной.

В сети пользователи публикуют фотографии полной Луны.

В 2020 году будет четыре суперлуния, когда полный месяц совпадает с перигеем, моментом наибольшего сближения Луны и Земли. В это время Луна выглядит намного больше и ярче, чем обычно.

Февральское полнолуние также называют Голодным или Штормовым. Первое название связано с обильными снегопадами, характерными для этого месяца. Второе название возникло вследствие того, что холодная и снежная погода значительно осложняло охоту и добычу пищи в феврале.

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Стопроцентная видимость Снежной Луны состоялась 9 февраля 2020 в 7:34 по Гринвичу (9:34 по киевскому времени).

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Как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 11 января жители Земли наблюдали первое в 2020 году лунное затмение, которое совпало с полнолунием.

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