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Волчья луна: появились впечатляющие фото первого в этом году затмения

суббота, 11 января 2020, 11:38
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В ночь на 11 января жители Земли наблюдали первое в 2020 году лунное затмение, которое совпало с полнолунием.

Снимками поделились пользователи интернета в социальных сетях.

Такое полутеневое лунное затмение называют Волчьим месяцем. Месяц переместился в земную полутень или внешнюю тень, из-за чего казался темнее, чем обычно.

Затмение продолжалось около 4 часов. Однако максимальная фаза лунного затмения длилась всего 2 минуты, но для созерцания этого явления не требовалось специальное оборудование.

Затмение началось в 19 часов 10 января по киевскому времени, а завершилось в 23. Его было видно тем, кто находился в Азии, Австралии, Европе и Африке.

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Как сообщал "Апостроф", ранее жители Азии и Африки наблюдали солнечное затмение в виде "огненного кольца".

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