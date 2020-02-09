Украина превращается в Грецию: синоптик шокировал заявлением по изменениям климата

Климат в Украине меняется достаточно быстро, на юге страны он приближается к Греции.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на интервью "Главкому" директора Украинского гидрометеоцентра Николая Кульбиды.

По его словам, в самой же Греции изменения погоды гораздо меньшие.

"Если взять последние лет 25, то в 22 из них средняя температура была выше климатической нормы. В примерно половине случаев - значительно выше нормы. И было всего несколько случаев, когда зимний период был близким к норме и немного ниже нормы", - отметил Кульбида.

Синоптик подчеркнул, что общая тенденция идет к устойчивому и резкому повышению температурного режима в зимний период, но долгосрочные прогнозы делать сложно.

"Мы можем говорить лишь о тенденции. Если я говорю, что весна становится очень короткой, то значит, с десяти следующих весен в восьми продолжительность весеннего периода будет составлять один месяц. В двух случаях из десяти может быть 2-3 месяца. Подчеркиваю, что говорю о тенденции, а не о прогнозе", - сказал Кульбида.

Он добавил, что продолжительность лета увеличивается очень существенно, осень тоже затягивается даже в зимние месяца.

Как сообщал "Апостроф", 9 февраля в Украину снова придет потепление и солнечная погода.