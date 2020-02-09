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В Украину пришло потепление: карта и прогноз погоды на 9 февраля

воскресенье, 09 февраля 2020, 06:26
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Фото: pixabay

В воскресенье, 9 февраля, в Украину снова придет потепление и солнечная погода.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптики обещают на западе страны днем до 6 градусов тепла. Однако ночью столбики термометров упадут до -4...-8 градусов за Цельсием. Холоднее будет в восточных регионах, там небольшой мороз: днем -2...-5 градусов, а ночью -12...-15 мороза.

Также на юге обещают небольшой мороз, в частности, в Херсонской области (-1...-3 днем и -11...-13 ночью). В Одесской и Николаевской областях температура поднимется до +4 градусов.

На севере и в центре страны температура будет колебаться в пределах -1...+4 градусов.

Осадков в воскресенье не прогнозирую, будет солнечно. Ветер южно-западный 5-10 м/с.

9 февраля в Киеве столбики термометров днем покажут +1...+3 градуса, а ночью опустятся до отметок -4...-6. Также без осадков и ясно.

Как ранее сообщал "Апостроф", аномально теплая зима 2019 года является закономерным явлением.

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