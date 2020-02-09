В Николаеве появился "охотник" за бородатыми гномиками: фото и видео

В Николаеве, 3 февраля, полицейские задержали водителя такси, который нарушал ПДД и пытался сбежать от патруля.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на 0512.com.ua.

В полицию поступил вызов с ориентировкой на автомобиль такси ВYD, направившись на место сотрудники полиции выявили автомобиль и подали спец. сигнал с требованием остановиться, однако водитель автомобиля требование патрульных проигнорировал и попытался сбежать.

В районе поселка Горького автомобиль был остановлен, в ходе общения с водителем патрульные выявили у него признаки алкогольного опьянения. Результат алкотестера составил 1.90

В общении с полицейскими задержанный рассказал, что гнался за "гномиками, которые украли у него кувшины"

"Вы говорите, что гномики вышли из АТБ? - Да, такие бородатые, маленькие. - И что они делали? - Я собираю глиняные кувшины. И они понесли 5 кувшинов с собой. - Они вам их хотели продать? - Нет, они у меня украли. - И вы от них убегали. - Я погнался за ними", - рассказал патрульным водитель.

Как сообщал "Апостроф", ранее пьяный судья Константин Бабенко устроил гонки с полицией в Киеве.