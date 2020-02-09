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Засыпало заживо землей: под Ивано-Франковском ветеран АТО погиб жуткой смертью, фото

воскресенье, 09 февраля 2020, 13:59
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Вечером в субботу, 8 февраля, в селе Угринов возле Ивано-Франковска во время выполнения земляных работ погиб ветеран АТО Андрей Пришляк.

Об этом сообщает пресс-служба союза участников АТО Ивано-Франковской области.

Как сказано в сообщении, Андрея Пришляка засыпало слоем земли толщиной четыре метра во время обустройства системы дождевой канализации.

Ветеран АТО был уроженцем Ивано-Франковска. Без отца остался маленький ребенок.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве в ночь на 19 января зверски убили мужчину, который перед смертью успел зайти в кафе и попросить о помощи. Выяснилось, что погибшим был ветеран боевых действий на востоке Украины.

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