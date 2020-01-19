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В Киеве зверски убили ветерана АТО: всплыли ужасные подробности

воскресенье, 19 января 2020, 10:21
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В Киеве в ночь на 19 января зверски убили мужчину, который перед смертью успел зайти в кафе и попросить о помощи. Выяснилось, что погибшим был ветеран боевых действий на востоке Украины.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор", трагедия произошла по адресу улица Николая Юнкерова, 28а.

Персонал заведения пытался помочь мужчине и вызвал скорую, но до ее приезда он уже скончался. Очевидцы говорят, что мужчина подошел ко входу в кафе и лег.

Перед смертью ветеран АТО успел сказать, что на него было совершено нападение. На шее, в районе сонной артерии, у мужчины нашли колотую рану. Кроме того, возле трупа лежал нож.

Также было установлено, что погибшему 32 года.

Напомним, что в субботу, 18 января, в Кривом Роге на похоронах произошло двойное убийство: 44-летний мужчина зарезал 77-летнего родственника и 46-летнюю сестру.

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