В Киеве зверски убили ветерана АТО: всплыли ужасные подробности

В Киеве в ночь на 19 января зверски убили мужчину, который перед смертью успел зайти в кафе и попросить о помощи. Выяснилось, что погибшим был ветеран боевых действий на востоке Украины.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор", трагедия произошла по адресу улица Николая Юнкерова, 28а.

Персонал заведения пытался помочь мужчине и вызвал скорую, но до ее приезда он уже скончался. Очевидцы говорят, что мужчина подошел ко входу в кафе и лег.

Перед смертью ветеран АТО успел сказать, что на него было совершено нападение. На шее, в районе сонной артерии, у мужчины нашли колотую рану. Кроме того, возле трупа лежал нож.

Также было установлено, что погибшему 32 года.

Напомним, что в субботу, 18 января, в Кривом Роге на похоронах произошло двойное убийство: 44-летний мужчина зарезал 77-летнего родственника и 46-летнюю сестру.