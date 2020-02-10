Есть подозрение: источники раскрыл интересные детали о спорах в ОПУ вокруг поставки воды в Крым

Стало известно, что тема поставок воды в Крым, уже неоднократно поднималась в ОПУ.

Об этом рассказал "Апострофу" информированный источник в Офисе президента.

"Возобновление поставок воды в Крым поднималось российской стороной неоднократно, в том числе, данное требование звучало, когда обсуждались условия продолжения Нормандского формата. Тогда под давлением наших европейских партнеров Путина удалось осадить. Сейчас о воде заговорили опять. И есть подозрение, что теперь Кремль будет педалировать эту тему гораздо более настойчиво", - говорит собеседник.

Одной из главных тем для торгов может стать следующая схема: вода в Крым в обмен на проведение местных выборов на оккупированном Донбассе в октябре.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа" - Пустыня Крым: на что пойдет Путин ради украинской воды.