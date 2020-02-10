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Главный инспектор таможни попался на взятке: фото и видео задержания

понедельник, 10 февраля 2020, 18:57
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В Черниговской области на посту Государственной таможенной службы был задержан чиновник, который наладил там постоянно действующую схему получения взяток.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, главный государственный инспектор был задержан на посту "Новые Яриловичи", где и вел преступную деятельность. Согласно данным следствия, он брал взятки за беспрепятственное таможенное оформление авто в рамках процедуры "временного ввоза". Чиновника задержали во время получения взятки в 6000 гривен. Также было задокументировано, как он взял еще 4000 гривен взятки.

В ходе обыска в доме инспектора было найдено около 10 тысяч долларов и 60 тысяч гривен.

Против чиновника открыто производство по ч.3 ст.386 УК Украины, решается вопрос об его мере пресечения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Винницкой области во время получения взятки задержали депутата одного из местных горсоветов.

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