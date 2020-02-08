В Украине депутата задержали во время получения крупной взятки

В Винницкой области во время получения взятки задержали депутата одного из местных горсоветов.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, депутат получил 20 тысяч долларов.

Всего же депутат требовал 100 тысяч долларов от предпринимателя за обеспечение голосования в горсовете по поводу выделения ему земельного участка в 10 га.

"По данным следствия, вероятно заручившись поддержкой городского головы и еще трех пособников, двое из которых якобы является "влиятельными в криминальном мире лицами", обещал предпринимателю обеспечить голосование депутатами горсовета за решение о предоставлении в пользование 10 га земли для осуществления предпринимательской деятельности. Кроме того, упомянутые лица якобы гарантировали безусловное подписание мэром принятого решения и соответствующего договора по неправомерную выгоду в сумме 100 тыс долларов", - говорится в сообщении ведомства.

По месту жительства и работы фигурантов производства были изъяты оружие и предмет взятки.

Напомним, что 29 января детективы НАБУ задержали трех человек, которые пытались дать взятку руководителю Фонда государственного имущества.