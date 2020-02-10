Горжусь, не могу: в России ведущая в прямом эфире высмеяла "достижения" властей, видео

Ведущая российской программы "Вести. Камчатский край" Александра Новикова рассмеялась во время записи эфира, рассказывая о повышении выплат льготникам в России.

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Удивленный смех у ведущей вызвал размер повышения до 1,5 тысячи рублей (приблизительно 577 гривен) набора социальных услуг, которые платят ежемесячно.

"Почти 900 рублей (приблизительно 346 гривен) льготник может потратить на необходимые медикаменты, 137 рублей (приблизительно 52 гривны) может направить на приобретение путевки в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшиеся – на бесплатный проезд на международном транспорте к месту лечения и обратно", – рассказывала она в сюжете.

После этих слов девушка не сдержалась и затем рассмеялась из-за суммы повышения.

"Извините, я честно очень старалась не засмеяться на это. А остальные - на международный проезд, вы это читали? 137 рублей - это на путевку в санаторий, а оставшиеся - на международный проезд к месту отдыха и обратно", - спросила она у оператора и коллег в студии.

Как сообщал "Апостроф", российская журналистка и бывшая кандидат в президенты РФ Ксения Собчак в эфире ток-шоу высказалась пропагандистке Ольге Скабеевой.