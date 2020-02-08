Не дают покоя НАТО и Украина: Собчак поставила на место топ-пропагандистку Кремля, видео

Российская журналистка и бывшая кандидат в президенты РФ Ксения Собчак высказалась пропагандистке Ольге Скабеевой.

Об этом говорится в эфире российского ток-шоу "60 минут".

Между Собчак и Скабеевой завязалась ссора вокруг якобы угрозы России со стороны НАТО, а также роли Украины в этом вопросе.

В рамках передачи на прокремлевском канале "Россия 1" Собчак, в частности, заявила пропагандистам, что у них нет никаких аргументов относительно атаки НАТО на Россию. Это, по мнению Кремля, будто должно произойти уже завтра.

На это муж Скабеевой, пропагандист Евгений Попов отметил, что у него якобы есть миллион доказательств агрессии НАТО против России, но на это не хватит программы. Зато Собчак попросила назвать хотя бы один аргумент. И тут в разговор вмешалась Скабеева.

"В городе Очаков, например, база НАТО является. Это уже совсем соседняя к нам Украину!" - убеждает пропутинская ведущая.

Но Собчак не дала ей договорить, выдав неудобную правду о том, что одной из главных стран-террористок в мире сейчас является Россия.

"НАТО как-то на нас пытались напасть в какой-то момент? Почему вы считаете, что это должно случиться? Мы сами сегодня являемся агрессорами в мире, мы захватываем чужие территории, нарушая международные договоры, мы ведем войны так или иначе на других территориях!", - заявила она.

Как ранее сообщал "Апостроф", лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала Россия -1 устроил истерику из-за украинской патриотической комедии "Наши котики".