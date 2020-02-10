Квартира в качестве взятки: СМИ рассказали о новом скандале с Сытником

В сети был опубликован сюжет журналиста Владимира Бойко, где он рассказывает о получении директором НАБУ Артемом Сытником квартиры в новостройке в Броварах путем давления на застройщика и финансирования за счет "благотворительного фонда".

Об этом сообщают "Украинские новости".

Журналист привел соглашения, судебные решения, протоколы допросов и документы, подтверждающие причастность Сытника к коррупции. В апреле 2008 года к директору Броварского заводостроительного комбината, который возводил дома в Броварах, приехал прокурор Киевской области Александр Гардецкий с племянником Сергеем Щербиной, который занимал должность Броварского межрайонного прокурора.

"Потребовали, чтобы завод продал две квартиры сотрудникам прокуратуры области с скидкой в 60%. Директор согласился, и 14 ноября 2008 был заключен предварительный договор, согласно которому Сытник получал квартиру площадью 82,6 кв м, когда дом сдадут в эксплуатацию", - заявил он.

Сытник должен был получить в Броварах квартиру за 3580 грн за м кв (скидка в 60%), что подпадает под действие статьи 364 УК "Злоупотребление властью или служебным положением", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет. Такие дела расследуют именно в НАБУ. Стоимость квартиры была оценена в 288 000 гривен, Сытник внес 63 000, а остальное заплатил БФ "Правозащитный фонд "Свободная община". В 2010 году Сытник стал владельцем жилья. Договор купли-продажи зарегистрировала нотариус Щербина, жена Броварского прокурора. Также Сытник не уплатил налоги со стоимости жилья, подаренного БФ.

"Сытник стал участником аферы, которую устроил с Гардецким. Для сбора денег с фигурантов дел, которые расследовал Сытник, был использован фонд "Правозащитный фонд "Свободная община", куда они переводили деньги за лояльность прокуроров. Основателем фонда выступил подельник Гордецкого и Сытника поселковый глава Козина Валерий Гартик, а руководителем - Лилия Гартик", - отметил журналист.

Он сослался на письмо замглавы комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранителей Стретовича от 16 ноября 2009 президенту Ющенко и главе СБУ Наливайченко, где изложены обвинения и упоминается сделка с квартирой Сытника.

В распоряжении журналиста оказался протокол допроса директора завода, который вынужден был продать квартиры прокурорам.

"Гардецкий А.С. обратился с вопросом продать подчиненным ему работникам три квартиры, которые строил комбинат в Броварах. Он выразился так: "Как ты можешь помочь моим работникам купить три квартиры?", - заявил он следователям ГПУ в рамках расследования.

Директор завода сообщил, что реальная стоимость квадратного метра на момент встречи составляла около 8000 грн, и цены росли. Две квартиры по цене квадратного метра жилья в 3500 грн по настоянию прокурора Щербины были оформлены через схему с БФ.

В реестре квартира Сытника была оплачена из средств, которые поступили на счет БФ в сентябре 2008 года от ООО "Орслана". Тогда отдел прокуратуры Сытника расследовал дело №471022 по обвинению первого замначальника управления земельных ресурсов в Обуховском районе Киевской области в получении взятки за присвоение кадастрового номера участку ООО "Орслана". Дело расследовал глава Главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский, а представлял прокуратуру области Сытник.

В заключении Госаудитслужбы говорится, что такая форма инвестирования жилья сотрудникам прокуратуры Олефиренко и Сытником является "получением незаконных доходов". Но согласно норм законодательства сообщить о подозрении директору НАБУ может генпрокурор Рябошапка.

Ранее об обстоятельствах получения Сытником квартиры также заявлял бывший нардеп Виталий Куприй в Facebook.