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Нарушать будет дорого: за что будут штрафовать водителей в Украине в 2020 году

понедельник, 10 февраля 2020, 12:15
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В 2020 году в Украине существенно изменили систему штрафов за несоблюдение правил дорожного движения водителями.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "24 канал".

Так, согласно информации МВД, увеличены будут штрафы за такого рода нарушения:

- превышение скорости свыше 50 км/ч на дорогах, где это запрещено – с 510 гривен штраф вырастет до 3400 гривен;

- за оставление места ДТП – с 255 до 3400 гривен, также будет предусмотрено лишение права на управление авто на 6 месяцев;

- за вождение без прав – с 510 до 10200 гривен.

Для лучшего контроля по вопросу превышения скорости водителями, в МВД заявили, что уже в первом квартале года запустят систему фото- и видеофиксации на дорогах.

Также согласно новому закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей" будет усилен контроль за нарушениями водителей на электрокарах. В документе предусмотрен, в частности, штраф за несоблюдение правил остановки и стоянки таких авто и создание ими помех на дорогах, размером от 340 до 510 гривен. Также инспекторам позволят эвакуировать такие авто, а для машин законодательно предусмотрели зеленые номера и дорожные знаки.

С 1 января, согласно новым правилам, в Украине будут штрафовать автомобили на еврономерах – штраф будет составлять от 85 до 170 тысяч гривен, штрафовать будут и за использование "евроблях" в коммерческих целях – до 34 тысяч.

Также в конце прошлого года был принят закон о штрафах за перевозку детей без автокресла – за такое нарушение придется отдать 510 гривен, за повторное – 850 грн. Такие же размеры штрафов за перевозку детей в кузове грузового авто и перевозку групп детей ночью. Ранее таких штрафов в украинском законодательстве не было.

С 1 июля 2020 года в Украине начнут действовать новые штрафы за вождение в нетрезвом виде – однократное такое нарушение обойдется в 10,2 тысяч гривен с лишением прав на год, повторное – 40,2 тысяч гривен и лишение прав на 5 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее известный украинский спортсмен устроил скандал на дороге в Киеве из-за штрафа за превышение скорости.

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