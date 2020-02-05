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Бывший футболист сборной Украины устроил скандал с полицией в Киеве из-за копеечного штрафа: видео

среда, 05 февраля 2020, 09:05
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Бывший полузащитник сборной Украины по футболу Сергей Валяев оскорбил полицейских за то, что его оштрафовали на 225 грн за превышение скорости на Окружной дороге в Киеве.

Недовольный экс-футболист опубликовал видео на своей странице в Facebook.

"С каких это пор патрульная полиция занимается остановкой... Вот меня остановили эти уважаемые господа за то, что я нарушил, на 10 километров превысил скорость. Ну пусть на 12... На какой 32? 50+20=70. Эти стражи порядка, серьезные мужики остановили меня и сейчас будут они... То есть я опаздываю домой, еду из другого города... И сейчас я должен стоять с ними за 12 километров разбираться. Я буду разбираться. Обязательно буду. Мне не сложно, мне не тяжело. В этом городе я живу 15 лет, будем разбираться", - сказал Валеев на видео.

"Я сказал этим доблестным бесстрашным борцам за справедливость, борцам с бабушками на базарах и алкашами, чтобы лучше вы не занимались х****й, а ловили тех, кто п**дит вагонами, а вы ломаете комедию. Показываю иллюзию правопорядка и закона, как он мне сказал. Закона, б***ь, какого в этой стране закона. Вероятно, начальнику нужно достроить дом или министру. Твари. Ненавижу всю эту систему коррупционную. Ехал я 82 км/час по окружной, а норма 50+20 = 70 км/час. Карл, 12 км/час. Платить не хочу принципиально", – написал Валяев в описании видео.

Через некоторое время Валяев удалил пост, но скрин поста опубликовал на своей странице журналист Константин Андриюк.

41-летний Валяев является уроженцем Донецкой области. В бытность футболистом он выступал за макееевский "Шахтер", "Днепр", "Кривбасс", "Металлист", "Говерлу-Закарпатье", киевский "Арсенал" и "Гелиос". За сборную Украины сыграл три матча. В составе "Металлиста" семь раз становился бронзовым призером чемпионата Украины.

Ранее сообщалось, что на Окружной в Киеве произошло ДТП по вине водителя маршрутки.

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