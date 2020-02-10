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Неизвестный в маске и Обама: в США показали скандальный фильм об убийствах на Майдане

понедельник, 10 февраля 2020, 12:31
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В США сняли документальный фильм об убийствах на Майдане "Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства".

Кинокартину опубликовали в сети.

Автором скандальной ленты стал бывший советник Дональда Трампа политический эксперт Майкл Капуто. А фильм показали на американском телеканале One America News, который близкий к Республиканской партии.

Материал длиной в 50 минут в большинстве посвящен Украине. В частности, в нем освещают роль экс-президента США Барака Обамы и его администрации в отстранении Виктора Януковича от власти в 2014 году. Также не упустили тему расстрелов на Майдане, связей семьи экс-вице-президента Джо Байдена с коррупционными махинациями в компании "Бурисма". Речь шла о вмешательстве высокопоставленных украинских чиновников в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демпартии США.

В сети уже появилась версия данного фильма с переводом на русский язык:

В съемках документального фильма приняли участие экс-глава СБУ Наливайченко, экс-народный депутат Пашинский, экс-президент Грузии Саакашвили, экс-Генпрокурор Украины Шокин, один из экс-сотрудников "Беркута" Тамтура и его адвокат Горошинский.

Есть в фильме и так называемые "грузинские снайперы" и грузинский генерал Цителашвили, который одним из первых заявил о причастности неких грузинских граждан к расстрелам на Майдане.

В фильме также фигурирует неизвестный человек в маске, который заявляет, что вел огонь по протестующим и милиции утром 20 февраля 2014 года.

Как сообщал "Апостроф", вопрос аннексии Крыма полностью замалчивается в скандальном фильме от российских пропагандистов американского режиссера Оливера Стоуна об Украине, героем которого стал украинский олигарх и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук.

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