"Охотятся" на людей и убивают за деньги: боевики устраивают дикие сафари на Донбассе

Заместитель начальника штаба первого армейского корпуса ДНР Эдуард Пелишенко якобы устраивает на оккупированной территории Донбасса сафари для зажиточных россиян, живыми мишенями на которых выступают провинившиеся боевики.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на блог "Фашика Донецкого" на сайте "Обозреватель".

По данным блогера, бывший украинский военнослужащий, который во время оккупации перешел на сторону боевиков, Эдуард Пелишенко по кличке Крым устроил бизнес на охоте для зажиточных россиян, которым надоело стрелять в животных.

"Утки или кабаны - это для лохов. Пелишенко предлагает зажиточным россиянам "поохотиться" по-настоящему - пострелять в дынырийцев из оружия, которое "охотникам" можно выбрать самостоятельно", - объясняет он.

По данным блогера, за отдельную плату клиент Пелишенко может выбрать самолично "тушку" для отстрела, для этого существует специальный каталог. Пропажи рядовых боевиков, преимущественно из 3-й и 100-й бригад, а также из 11 полка, прямо из окопов потом списывают на происки украинской разведки и "безумный американский спецназ".

Если клиент не согласен платить за выбор мишени, организатор кровавого бизнеса пускает в расход кого-то из проштрафившихся боевиков за алкоголизм, насилие или дебош.

Кроме собственно охоты, Пелишенко предоставляет состоятельным русским "охотникам" полный спектр услуг: организовывает транспорт, алкоголь, эскорт, наркотики, проституток-эскортниц, выбор оружия для охоты.

"Пострелять у Эдика вату не очень дорого: убить ватана из автомата калашникова будет стоить от 500 баксов; отправить дынырийца к сталину из снайперской винтовки - от 700 долларов; уничтожить дыныропитека из пистолета, используя при этом РПГ - от 1000 вечнозеленых; наркотики, трансфер на "охоту", алкоголь, шалавы - все это плюсуется к цене отдельно", - сообщает блогер.

"Фашик Донецкий" утверждает, что этот бизнес процветает: "клиенты" есть постоянно, "тушки" тоже.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Донецке казачьи подразделения боевиков из "войска донского" открыли целую секретную тюрьму на улице Майской, где пытали и убивали украинцев.