Под Николаевом в детском саду произошло опасное ЧП

В Николаевской области семь дошкольников отравились в детском саду.

Об инциденте сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

С 3 по 9 февраля в местную больницу госпитализировали четыре ребенка с признаками пищевого отравления. Все они - воспитанники Бугского ДОУ. Еще двум медики назначили амбулаторное лечение.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства и причины отравления детей. Специалисты проводят санитарно-эпидемиологические, лабораторные исследования.. Предварительно правоохранители говорят о том, что дети могли отравиться в саду некачественной пищей. Если в Вознесенском отделе полиции докажут нарушение учебным заведением санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений, виновных могут наказать штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

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