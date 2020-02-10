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Под Николаевом в детском саду произошло опасное ЧП

понедельник, 10 февраля 2020, 21:58
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В Николаевской области семь дошкольников отравились в детском саду.

Об инциденте сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

С 3 по 9 февраля в местную больницу госпитализировали четыре ребенка с признаками пищевого отравления. Все они - воспитанники Бугского ДОУ. Еще двум медики назначили амбулаторное лечение.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства и причины отравления детей. Специалисты проводят санитарно-эпидемиологические, лабораторные исследования.. Предварительно правоохранители говорят о том, что дети могли отравиться в саду некачественной пищей. Если в Вознесенском отделе полиции докажут нарушение учебным заведением санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений, виновных могут наказать штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Как писал "Апостроф" ранее, в Каховском водохранилище не обнаружили опасных для здоровья и жизни человека веществ, хотя днем ранее Украину всколыхнуло сообщение о чрезвычайном экологическом событие под Днепром.

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