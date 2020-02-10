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Загрязнение Днепра опасными химикатами: появились новые данные

понедельник, 10 февраля 2020, 21:28
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В Каховском водохранилище не обнаружили опасных для здоровья и жизни человека веществ, хотя днем ранее Украину всколыхнуло сообщение о чрезвычайном экологическом событие под Днепром.

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

Во время промежуточного анализа воды все показатели были в пределах нормы. При этом, проверка воды продолжается.

"Для получения более объективных данных уже приняли еще несколько проб, сейчас их исследуют в Днепропетровском областном лабораторном центре. Результаты обнародуют 12 февраля", - сообщили в ОГА.

В связи с тем, что опасность для людей отсутствует, в администрации рекомендовали возобновить работу детских садов в городе Апостолово Днепропетровской области.

Как информировал "Апостроф" ранее, Украина остро страдает от недостатка водных ресурсов, а уровень наполнения рек всего 20% от нормы. В то же время эффективно наказать предприятия, загрязняющие водоемы страны, государство не в состоянии.

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