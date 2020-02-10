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Суд принял громкое решение по Марусе Зверобой

понедельник, 10 февраля 2020, 14:54
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Фото: Facebook

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения ветерану АТО Марусе Зверобой по делу об угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Суд решил обязать Марусю Зверобой носить электронный браслет для слежения за её передвижениями. Также она должна сдать загранпаспорт и по требованию являться к следователю.

Мера пресечения действует до 9 апреля.

Отметим, что трансляцию из зала Печерского районного суда вели несколько украинских телеканалов, а в зале присутствовало много общественных активистов.

Как сообщал "Апостроф", ранее волонтер Маруся Зверобой приходила на допрос в ГБР и подала заявление на бывшего директора Государственного бюро расследований Романа Трубу по причине служебного подлога.

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