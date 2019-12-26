Зверобой подала иск против экс-главы ГБР: что происходит

Волонтер Маруся Зверобой (Елена Самбул), которая в четверг, 26 декабря, пришла на допрос в ГБР по делу об угрозах убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому, подала заявление на бывшего директора Государственного бюро расследований Романа Трубу по причине служебного подлога.

Об этом сообщает Украинская правда.

"Сегодня мы подали заявление на господина Трубу. У нас есть подозрение, что он вводит в заблуждение суд, потому что ко мне домой пришли (с обыском, – прим. ред.) с определением из Печерского суда, а если центральный аппарат ГБР имеет ко мне какие-то претензии, то они должны прийти с постановлением Шевченковского", - заявила она.

По словам волонтера и военнослужащей, "что-то не складывается у людей с Шевченковским судом, но очень хорошо складывается с Печерским".

Этот факт адвокату и Зверобой показался странным, поэтому они подали заявление о преступлении и хотели бы услышать объяснения по этому поводу.

Как ранее сообщал "Апостроф", волонтерка Маруся Зверобой, у которой работники ГБР 28 ноября проводили обыск,хочет встретиться с президентом Владимиром Зеленским без свидетелейи поговорить о ситуации в стране.