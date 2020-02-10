В Харькове построят двухэтажный туалет за миллионы гривен: что там будет

В Харькове хотят построить общественный туалет за почти 17 миллионов гривен.

Как сообщает "Апостроф", информация появилась в системе электронных закупок Prozorro .

Туалет будет двухэтажным и его возведут на территории городского зоопарка. Согласно проекту, на первом этаже здания будут расположены туалеты для мужчин и женщин, а также переход в экспозиционный павильон "Террариум". На втором этаже планируют обустроить техническое помещение.

В самых помещениях будут подвесные потолки, колонны, дизайнерские интерьеры и декоративные панели. Ожидаемая стоимость сооружения туалета составила 16,8 миллиона гривен. Работы планируют завершить до 31 декабря 2021 года.

Как писал "Апостроф" ранее пользователи соцсетей и любители путешествовать активно обсуждают фотографии блогера Йонаса Гриневичуса, который нашел в скандинавском регионе, возможно, самый красивый и самый безупречный общественный туалет.