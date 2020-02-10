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В Киеве облили краской памятник советскому генералу, фото

понедельник, 10 февраля 2020, 13:27
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В ночь на понедельник, 10 февраля, неизвестные осквернили памятник советскому военачальнику, генералу армии Николаю Ватутину, установленный в Печерском районе украинской столицы.

Об этом сообщают на Facebook-странице "Вартови.Еспресо".

"В Печерском районе столицы неизвестные ночью облили зеленой краской памятник Ватутину, который находится в Мариинском парке", - сказано в сообщении.

По распространенной информации, полицейские задержали 20-летнего киевлянина, которого подозревают в причастности к этому правонарушению. Подробностей о задержанном не сообщается, как и не указано мотивов его действий.

В комментариях к посту в соцсетях вспоминают о преступлениях советского военачальника и советуют снести памятник Ватутину.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 5 февраля, в городе Северодонецк мужчина разрушил украинский памятник с флагом и гербом страны.

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