В Северодонецке поймали вандала, осквернившего флаг и герб Украины: фото

В среду, 5 февраля, в городе Северодонецк мужчина разрушил украинский памятник с флагом и гербом страны.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Вандал повредил стеклянную стелу, установленную в сквере им. Гоголя в 2019 году в честь 28 годовщины со Дня Государственного Флага Украины. Он разбил стеклянный флаг и герб, а потом скрылся с места преступления.

Полиция начала поиски хулигана, сообщив патрульным приметы. Позже мужчину задержали, а в сети опубликовали фото злоумышленника.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве вандал устроил погром в Михайловском соборе, жители столицы в шоке от такой наглости.



Также в Днепре вандалы, которые оказались сторонниками "русского мира", устроили погром на улицах.