Ветер буквально сносит с ног: опубликовано впечатляющее видео разгула стихии в Карпатах

Сильный ветер, который в понедельник, 10 февраля причинил немало хлопот жителям западных областей Украины, на одной из самых высоких вершин украинских Карпат достигал скорости 33 метров на секунду.

Видео ураганного ветра на горе Поп-Иван Черногорский опубликовал на своей Facebook-странице Василий Фицак.

На снятых кадрах видно, как трое туристов с большими сложностями преодолевают несколько метров маршрута по горной тропе. Порывы ветра буквально сносят их с ног.





"Сегодня на г. Поп Иван. Ветер 27-28 м/с. Порывы до 33 м/с. Температура воздуха -8° С", - сказано в подписи к опубликованному видео.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 11 февраля, в Украине удержится ветреная погода, также пройдут осадки.