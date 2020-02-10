RU  UA  EN

понедельник, 10 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

10 февраля

15:31
Спасибо за молитвы: онкобольная телеведущая Алла Мазур ответила на фейк о себе в соцсетях
15:03
Так выглядит счастье: Маша Ефросинина показала нежные фото с мужем
13:53
Лидер группы Muse готовится во второй раз стать отцом: трогательное фото
12:47
Билли Айлиш трогательно выступила на Оскаре-2020 - номер посвящался ушедшим из жизни кинематографистам
11:55
Электроэнергия из мусора: в Казахстане назвали размер спецтарифа
11:17
Финалистка Нацотбора на Евровидение-2020 записала саундтрек к новому сезону шоу "Від пацанки до панянки"
09:56
Слава из "НеАнгелов" ответила на слухи о романе с Павлом Вишняковым
08:50
Лучшие наряды красной дорожки Оскара-2020: фото самых стильных знаменитостей
07:05
Готовим дома сырный суп по-французски: простой рецепт и варианты приготовления
06:30
На церемонии Оскар-2020 назвали Лучший фильм - кому досталась главная статуэтка
05:05
Оскар-2020: все победители главной кинопремии года
01:06
Как прошла церемония Оскар 2020: главные ее события и все победители
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Валят деревья и сносят остановки: Украину накрыли мощные ветры, фото и видео

понедельник, 10 февраля 2020, 14:18
переглянути новину українською

От сильного порывистого ветра, который прогнозировали синоптики на понедельник, 10 февраля, пострадали жители западных областей Украины, в Одесской области стихия разыгралась еще накануне.

В сети очевидцы публикуют фото разрушительных последствий мощных ветров.

В Одесской области погода испортилась в воскресенье, 9 февраля. Порывы сильного ветра повалили деревья, сорвали крыши с домов в Одессе, а также в Килийском районе. В городе Килия ветер оборвал линии электропередач (ЛЭП), местные жители остались без света.

В Львовской области из-за обрывов ЛЭП без электроснабжения - 118 населенных пунктов. Ветром повалены деревья, сорваны крыши с частных домов и общественных учреждений. Пострадали преимущественно горные районы области — Стрыйский, Старосамборский, Дрогобыцкий.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

"В Трускавце вблизи санатория "Жемчужина Прикарпатья" ураган повалил на землю рекламный щит, вместе с бетонным основанием. В Стрыю ветер перевернул автобусную остановку", - написал на своей странице в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Депутат также опубликовал видео со Львова, на котором сильный ветер срывает части рекламной конструкции гипермаркета "Арсен".


"Будьте осторожны! Руководство Арсена мы предупредили", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 11 февраля, в Украине удержится ветреная погода, также пройдут осадки.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Круиз со смертельным риском: что происходит на охваченном коронавирусом судне Diamond Princess

Меня арестовали с криками "Слава Украине" - экс-пленник ДНР рассказал, как готовил переворот под носом у Захарченко

На выходных в Украине будет контрастная погода: восток заморозит больше всех

Плацдарм или "котел": пять лет назад началась битва под Дебальцево

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: