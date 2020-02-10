Валят деревья и сносят остановки: Украину накрыли мощные ветры, фото и видео

От сильного порывистого ветра, который прогнозировали синоптики на понедельник, 10 февраля, пострадали жители западных областей Украины, в Одесской области стихия разыгралась еще накануне.

В сети очевидцы публикуют фото разрушительных последствий мощных ветров.

В Одесской области погода испортилась в воскресенье, 9 февраля. Порывы сильного ветра повалили деревья, сорвали крыши с домов в Одессе, а также в Килийском районе. В городе Килия ветер оборвал линии электропередач (ЛЭП), местные жители остались без света.

В Львовской области из-за обрывов ЛЭП без электроснабжения - 118 населенных пунктов. Ветром повалены деревья, сорваны крыши с частных домов и общественных учреждений. Пострадали преимущественно горные районы области — Стрыйский, Старосамборский, Дрогобыцкий.

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"В Трускавце вблизи санатория "Жемчужина Прикарпатья" ураган повалил на землю рекламный щит, вместе с бетонным основанием. В Стрыю ветер перевернул автобусную остановку", - написал на своей странице в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Депутат также опубликовал видео со Львова, на котором сильный ветер срывает части рекламной конструкции гипермаркета "Арсен".





"Будьте осторожны! Руководство Арсена мы предупредили", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 11 февраля, в Украине удержится ветреная погода, также пройдут осадки.