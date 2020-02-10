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Волонтеры рассекретили данные о военных Путина, захватывавших Крым: фото

понедельник, 10 февраля 2020, 18:00
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В InformNapalm рассказали об еще нескольких российских военных, которые участвовали в операции по оккупации Крыма, они несли службу на ракетном катере Р-60 Черноморского флота РФ.

Об этом говорится на сайте InformNapalm.

Так, известно, что указанные военные находились в составе 41-й бригады ракетных катеров ЧФ РФ и принимали участие в блокировании украинских кораблей в бухте Донузлав. Вследствие этого экипаж и командир даже получили награды за участие в агрессии против Украины.

Волонтеры нашли фото членов экипажа этого корабля – Константин Тяжко 1990 года рождения из Ставропольского края РФ, капитана 3-го ранга Евгения Кузьмина – командира РКА Р-60. После оккупации Крыма он получил орден "за заслуги перед отечеством" и медалью за военную службу. Также указано, что россияне участвовали в военной операции в Грузии, и Кузьмину был запрещен въезд на территорию этой страны.

Волонтеры InformNapalm обратились в госструктуры Украины и призвали провести процессуальные действия.

Как сообщал "Апостроф", ранее волонтеры сообщили, что военнослужащие из 32 военных частей ВС РФ принимали участие в операции по захвату и оккупации Крыма.

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