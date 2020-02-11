Это безумие: сети впечатлило видео купания Савченко в Ледовитом океане

Экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко искупалась в Северном Ледовитом океане в длинном красном платье.

Соответствующее видео она выложила в Facebook.

"Если ты на краю света, то не теряй момент! Северный Ледовитый океан", - так подписала видео Савченко.

Украинцы начали активно оставлять комментарии под видео.

"Смелая, но не разумно. До сих пор себе доказывать что-то", "Невероятно, вне, поразительно, столько красоты и отваги в одном видео. Неужели может быть, что-то светлее самой светлой души", "Невероятно, смело, круто! Стихия и Надежда "," Это что за безумие", - пишут они.

Отметим, что в августе 2019 году Надежда в зеленом платье поплавала в холодном Балтийском море.

Как известно, Надежда Савченко, баллотировалась в округе №51 (Донецкая область), с низким результатом проиграла выборы. В округе победил самовыдвиженец Александр Ковалев, набравший 33% голосов избирателей.

Как сообщал "Апостроф", бывший народный депутат Украины Надежда Савченко ошеломила украинцев своим внешним видом, появившись в эфире телеканала "112".