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Пережила лагеря и пытки: стало известно о смерти легендарной связной УПА

вторник, 11 февраля 2020, 19:59
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Фото: Крым.Реалии

В селе Раздольное в оккупированному Россией Крыму в возрасте 96 лет умерла бывшая связная УПА Теодозия Кобылянская, которая 10 лет провела в советских лагерях и на высылке.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как рассказал изданию односельчанин и друг покойной Анатолий Заблоцкий, женщина умерла в воскресенье, 9 февраля, у себя дома. Во вторник, 11 февраля, ее похоронили на центральном кладбище Раздольного.

Известно, что Теодозия Кобылянская родилась в селе Микулинцы в Тернопольской области и сразу после школы вступила в Организацию украинских националистов, а в 1943 году стала связной УПА. После ареста в 1946 году была осуждена за "измену родине" и "участие в контрреволюционной организации" на 10 лет лагерей.

Наказание Теодозия Кобылянская отбывала на лесоповале в лагерь возле Красноярска, а потом в "СтепЛаге" в Казахстане. В целом она провели девять лет в лагерях и еще год – на поселении в Караганде. Потом переехала в село Раздольное в Крыму.

В 1990-х годах бывшая связная УПА снова начала заниматься общественно-политической деятельностью. В мае 1994 года была реабилитирована.

В последние годы состояние здоровья Теодозии Кобылянской, пережившей пытки и советские лагеря, ухудшилось.

"Последние три-четыре года она принимала инсулин. А до этого она специальную диету использовала и была на таблетках", – отметил настоятель и секретарь парафии ПЦУ в Раздольненском районе отец Ярослав Гонтар.

Как ранее сообщал "Апостроф", в селе Березовка Ровенской области возле административного здания Рафаловского карьера археологи обнаружили братскую могилу воинов УПА.

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