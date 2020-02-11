"Работают" за спинами детей: воины ВСУ рассказали о подлых выходках боевиков на Донбассе, видео

Боевики на Донбассе при перемещениях возле позиций Объединенных сил прикрываются гражданским населением, которое живет вблизи Горловки, не пренебрегая даже школьными автобусами с детьми.

Соответствующее видео опубликовано на странице фонда "Вернись живым" в Facebook.

Как сообщил в интервью военнослужащий ВСУ Ростислав, это не новый сценарий для террористов, такое прикрытие для своих маневров они использовали и раньше.





По его словам, диверсионные группы и снайперские пары, которые пытаются выбить с позиций наших военных, всегда получают достойный ответ. "Приезжают к нам и наши снайперские подразделения - обученные ребята. Когда они начинают работать, нам спокойнее", - заметил он.

Как ранее сообщал "Апостроф", на Донбассе боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных вблизи Новотошкивки на Луганщине.