RU  UA  EN

вторник, 11 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

11 февраля

20:02
Одолевшая анорексию победительница "Супермоделей по-украински" удивляет новой внешностью (фото) Lime
19:59
Пережила лагеря и пытки: стало известно о смерти легендарной связной УПА
19:36
"Работают" за спинами детей: воины ВСУ рассказали о подлых выходках боевиков на Донбассе, видео
19:03
Как укрепить волосы без химии: 4 простых маски для роста и питания Lime
18:57
Откровенные наряды, танцы и объятия: как звезды веселились после "Оскара" Lime
18:36
Продавал младенцев за границу: в Украине на топ-должность претендует чиновник с "темным" прошлым
18:33
Украинцев ждет "сюрприз" с лишением прав: к чему готовиться
18:04
В СМИ рассказали об обысках СБУ в Киевметрострое и Укргазбанке, которые связывают со Столаром и Абрамовичем
18:01
Оскароносный фильм "Паразиты" внесли в Книгу рекордов Гиннесса Lime
17:56
Дальше выколет глаза? В Киеве разгорелся громкий скандал из-за конфликта детей в школе
17:47
Под ударом букмекеры и новостные сайты: в Украине заблокируют ряд ресурсов
17:20
Сын Синди Кроуфорд сделал тату на лице, и соцсети его не пощадили: фото Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Работают" за спинами детей: воины ВСУ рассказали о подлых выходках боевиков на Донбассе, видео

вторник, 11 февраля 2020, 19:36
переглянути новину українською

Боевики на Донбассе при перемещениях возле позиций Объединенных сил прикрываются гражданским населением, которое живет вблизи Горловки, не пренебрегая даже школьными автобусами с детьми.

Соответствующее видео опубликовано на странице фонда "Вернись живым" в Facebook.

Как сообщил в интервью военнослужащий ВСУ Ростислав, это не новый сценарий для террористов, такое прикрытие для своих маневров они использовали и раньше.


По его словам, диверсионные группы и снайперские пары, которые пытаются выбить с позиций наших военных, всегда получают достойный ответ. "Приезжают к нам и наши снайперские подразделения - обученные ребята. Когда они начинают работать, нам спокойнее", - заметил он.

Как ранее сообщал "Апостроф", на Донбассе боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных вблизи Новотошкивки на Луганщине.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Читайте также

Морозов больше нет: лютый февраль подмочит Украину

Круиз со смертельным риском: что происходит на охваченном коронавирусом судне Diamond Princess

Меня арестовали с криками "Слава Украине" - экс-пленник ДНР рассказал, как готовил переворот под носом у Захарченко

На выходных в Украине будет контрастная погода: восток заморозит больше всех

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: