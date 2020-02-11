У них там ролевые игры: сети бурно обсуждают увольнение Богдана и назначение его преемника

В сети появилась реакция украинцев на увольнение главы ОПУ Андрея Богдана и назначение на его должность Андрея Ермака.

Об этом пишут в Facebook.

"Зеленский уволил Богдана и назначил Андрея. Ермака. От перестановки Андреев сумма меняется?", - написал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Ермак - это Медведчук 2.0", - написал народный депутат 8-го созыва Андрей Лозовой.

Украинцы в комментариях также комментируют резонансную новость в профиле "Баба і кіт".

"Ермак очень лоялен к раши. Поэтому приказ пути, Зеля выполнил без колебаний", "Так а это что-то новое? Медведчук при Кучме уже был, так что все то же, ничего нового", "Ермака назначили руководителем Офиса президента! Указ уже на сайте. Это ппц. Теперь нас открыто будет курировать Путин", " Турборежим. Набрался? Дай скорее другому набраться", "У них там что ролевые игры или что?!", " С изменением Богдана на Ермака, точно выиграл Виталий Кличко. У них все сладко", - пишут они.

Как сообщал "Апостроф", Богдан 10 февраля провел разговор с Зеленским по поводу отставки. Он зарегистрировал соответствующее заявление и из его кабинета якобы уже начали выносить вещи.