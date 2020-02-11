В Чернобыле нашли "пожирателя" огромных доз радиации, который может радикально изменить мир

Ученые NASA начали активное изучение удивительного грибка Cryptococcus neoformans, который был обнаружен на Чернобыльской АЭС, он питается радиацией.

Об этом сообщает американский портал MSN.

На Чернобыльской АЭС грибок разрастается и процветает питаясь невероятными дозами радиации.

Исследователи выяснили, что черный грибок имеет в своем составе огромное количество меланина - пигмента, отвечающего за то, чтобы наша кожа темнела от загара.

Оказалось, что меланин поглощает опасное излучение, преобразуя его в энергию. Этот процесс чем-то напоминает превращение углекислого газа в кислород с помощью фотосинтеза.

Ученые считают, что грибки типа Cryptococcus neoformans человек может научиться использовать также, как, в свое время, на основе плесневых грибов Penicillium notatum был открыт первый антибиотик пенициллин. Грибки Cryptococcus neoformans могут помочь создать вещества, которые одновременно будут блокировать смертоносное радиоактивное излучение и одновременно превращать его в бесконечно возобновляемый источник энергии.

Сейчас исследования NASA в этой сфере возглавляет биотехнолог Кастури Венкатесваран. По его инициативе небольшое количество грибка Cryptococcus neoformans было отправлено на Международную космическую станцию, где космонавты под руководством ученых, находившихся на удаленной связи, провели несколько опытов. Ведь в космосе уровень радиации повышается по сравнению с Землей.

Результаты проведенного эксперимента еще не опубликованы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в зоне Чернобыльской атомной электростанции пустили в эксплуатацию и передали Украине новое укрытие, так называемый Новый безопасный конфайнмент.