В Чернобыле произошло историческое событие: зона ЧАЭС изменится навсегда

В среду, 10 июля, в зоне Чернобыльской атомной электростанции пустили в эксплуатацию и передали Украине новое укрытие, так называемый Новый безопасный конфайнмент.

Фото и видео с новым укрытием опубликовал старший советник Европейского банка развития Антон Усов.

"Спустя 22 года после организации Чернобыльского Фонда Укрытие, Новый Безопасный Конфайнмент пущен в эксплуатацию и передается Украине. Международное сообщество собрало 1.5 млрд евро на реализацию проекта. Вклад ЕБРР составил более 700 млн евро. НБК прослужит минимум 100 лет и поможет решать задачу разборки саркофага над 4 реактором", – отметил Усов.

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с этим заявил, что чернобыльской зоне отчуждения необходимо дать "новую жизнь".

"До сих пор Чернобыль был отрицательной частью бренда Украины. Пришло время это изменить. Чернобыль - это уникальное место на планете, где природа возрождается после мировой техногенной катастрофы, где есть настоящий "город-призрак". Мы должны показать это место миру: ученым, экологам, историкам, туристам", – отметил Зеленский.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Беларуси была построена атомная электростанция, которая крайне близка отдельными элементами своей конструкции печально известной Чернобыльской АЭС.