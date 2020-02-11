Зеленский сделал громкое заявление о пенсиях: видео

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас не время повышать пенсии украинцам, а нужно вкладывать бюджетные средства в инфраструктуру и модернизацию страны.

Такое заявление глава государства сделал в интервью, которое обнародовал Офис президента.

Зеленский убежден, что увеличение социальных выплат возможно в долгосрочной перспективе.

"Мы все хотим [повышения] шахтерам, учителям, медикам... мы должны им увеличивать зарплату. Но есть бюджет. Мы же не можем просто печатать деньги. Откуда увеличение пенсий? Но мы должны понять: мы серьезно увеличиваем пенсии или мы вкладываем эти деньги в инфраструктуру, модернизацию страны. А вкладывая в экономику, в инфраструктуру страны, у нас есть возможность, чтобы она, может, не в разы росла, но она начнет расти", - считает президент.





По словам Зеленского, такие государственные инвестиции приведут к появлению новых рабочих мест, а соответственно увеличатся отчисления с зарплаты в бюджет.

Как сообщал "Апостроф", согласно пенсионной реформе, для выхода на пенсию в 2018 году украинцам необходимо будет иметь 35 лет страхового стажа. Предусмотрена возможность докупить до 5 лет стажа, заплатив за каждый год около 25 тысяч гривен.