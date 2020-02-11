RU  UA  EN

вторник, 11 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.30
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

11 февраля

14:23
В Киеве поймали грабителя-убийцу, усыплявшего своих жертв: фото
14:09
В Киеве поймали грабителя-убийцу, усыплявшего своих жертв: фото
14:05
Хью Джекман оставил важное послание о профилактике рака: из-за карциномы он перенес 6 операций Lime
13:59
В Киеве хотят переименовать одну из центральных станций метро
13:46
Украинцы начали совместную разработку ПО для аэрокосмической сферы со специалистами из США
13:28
Зеленский сделал громкое заявление о пенсиях: видео
13:23
У них там ролевые игры: сети бурно обсуждают увольнение Богдана и назначение его преемника
13:10
Энрике Иглесиас в третий раз стал отцом - певец хранит это в тайне, а вот родственники не смогли Lime
12:55
Милла Йовович рассказала о проблемах со здоровьем новорожденной дочери Lime
12:42
Ученые открыли гигантского "жнеца смерти", жившего миллионы лет назад: фото
12:12
Модель Эшли Грэм показала честное фото своей фигуры после родов Lime
11:57
Метель и солнце: появились свежие фото засыпанных снегом украинских Карпат
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленский сделал громкое заявление о пенсиях: видео

вторник, 11 февраля 2020, 13:28
переглянути новину українською

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас не время повышать пенсии украинцам, а нужно вкладывать бюджетные средства в инфраструктуру и модернизацию страны.

Такое заявление глава государства сделал в интервью, которое обнародовал Офис президента.

Зеленский убежден, что увеличение социальных выплат возможно в долгосрочной перспективе.

"Мы все хотим [повышения] шахтерам, учителям, медикам... мы должны им увеличивать зарплату. Но есть бюджет. Мы же не можем просто печатать деньги. Откуда увеличение пенсий? Но мы должны понять: мы серьезно увеличиваем пенсии или мы вкладываем эти деньги в инфраструктуру, модернизацию страны. А вкладывая в экономику, в инфраструктуру страны, у нас есть возможность, чтобы она, может, не в разы росла, но она начнет расти", - считает президент.


По словам Зеленского, такие государственные инвестиции приведут к появлению новых рабочих мест, а соответственно увеличатся отчисления с зарплаты в бюджет.

Как сообщал "Апостроф", согласно пенсионной реформе, для выхода на пенсию в 2018 году украинцам необходимо будет иметь 35 лет страхового стажа. Предусмотрена возможность докупить до 5 лет стажа, заплатив за каждый год около 25 тысяч гривен.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Читайте также

Морозов больше нет: лютый февраль подмочит Украину

Круиз со смертельным риском: что происходит на охваченном коронавирусом судне Diamond Princess

Меня арестовали с криками "Слава Украине" - экс-пленник ДНР рассказал, как готовил переворот под носом у Захарченко

На выходных в Украине будет контрастная погода: восток заморозит больше всех

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: