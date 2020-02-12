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Эротика 40+: сети повеселило фото купания Царева с человеком Путина

среда, 12 февраля 2020, 07:59
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Бывший украинский нардеп и сторонник сепаратистов Олег Царев опубликовал фотографию, на которой он вместе с одиозным депутатом российской Государственной Думы Константином Затулиным вместе купаются в термальном источнике.

Соответствующий снимок появился в социальных сетях Царева.

Стоит отметить, что Константин Затулин является директором российского "Института диаспоры и интеграции" (Института стран СНГ). Он был объявлен персоной нон-грата в Украине еще в 2006 году за разжигание межнациональной розни и действия, ставящие под угрозу территориальную целостность Украины.

В сети к фотографии Царева с одиозным российским политиком отнеслись критически. Его также сравнили с недавним видео купания в океане от Надежды Савченко.

Как ранее сообщал "Апостроф", экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко искупалась в Северном Ледовитом океане в длинном красном платье.

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