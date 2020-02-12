Facebook поймал спецслужбы Путина на новой наглой провокации против Украины

Компания Facebook сообщила об удалении из сети аккаунтов и групп, созданных российскими спецслужбами для незаконного вмешательства во внутренние дела других стран, в первую очередь - Украины.

Об этом говорится в опубликованном в среду, 12 февраля, заявлении Facebook.

Как сказано в сообщении, в российскую сеть входили 78 учетных записей Facebook, 11 страниц, 29 групп и 4 учетные записи в Instagram. Люди, которые стояли за этими аккаунтами использовали фальшивые данные реальных жителей Украины.

После расследования в Facebook пришли к выводу, что это скоординированная работа по распространению недостоверной информации, связанная с российскими военными разведывательными службами.

В частности, эта сеть распространяла контент на русском, украинском и английском языках о местных политических и общественных деятелях, распространяя якобы утечку информации из Службы безопасности Украины, связанную с "этническим напряжением" в Крыму и падением "Боинга" MH17 на Донбассе. Некоторые из этих людей представлялись сотрудниками СМИ и пытались связаться с политиками, общественными деятелями и журналистами.

В компании навели несколько примеров публикаций этой российской сети, заметив при этом, что не хотят, чтобы Facebook использовали для манипулирования людьми.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве появились странные рекламные бигборды, на которых было написано, что Россия является стратегическим партнером Украины.