Новый список пленных для обмена и не только: появились новые подробности переговоров по Донбассу

На заседании Трехсторонней контактной группы ( ТКГ) в Минске, которое проходило на фоне телефонных переговоров президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель о разведение сил и средств на Донбассе, украинская сторона передала уточненный список пленных для обмена.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей Facebook-странице.

"В гуманитарной подгруппе мы передали уточненный список людей, которых хотим освободить", - написала она.

Кроме этого, стороны предоставили предложения по методике поиска пропавших без вести на Донбассе и договорились разработать к следующему заседанию ТКГ проект дорожной карты по открытию КПВВ в Золотом и Счастье.

По словам Дарки Олифер, практически согласован один из участков разведения в районе н.п. Гнутово, которую ранее было предложено украинской стороной. Также продолжается работа над согласованием других участков.

Также украинской стороной было акцентировано внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который сейчас нарушается со стороны НЗФ ОРДЛО. По данным пресс-службы ООС, в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. К счастью, потерь среди украинских военнослужащих нет.

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