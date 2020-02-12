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Пограничники научили пса "выкрикивать" лозунг про Украину: опубликовано забавное видео

среда, 12 февраля 2020, 17:27
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Украинские пограничники, работающие на админгранице с оккупированным Крымом, научили своею служебную собаку отвечать на лозунг "Слава Украине".

Об этом сообщает пресс-служба МВД на Facebook-странице.

Военнослужащие сняли на видео забавный ролик с четверолапым помощником по кличке Лед.

На видео можно видеть, как человек в форме обращается к собаке с восклицанием "Слава Украине" и отдает честь. Пес, в свою очередь, становится на задние лапы и громко лает в ответ. Мужчина за это хвалит собаку, а та радуется, что ее ответ понравился хозяину.

Как сообщал "Апостроф", кот по кличке Атошник, подорвавшись на растяжке, потерял сразу восемь жизней.

Напомним, в сети показали необычные фото покалеченной собаки, о которой очень бережно ухаживают хозяева.

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