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Друзья не продаются: сеть растрогала необычная история покалеченного пса, фото

понедельник, 03 февраля 2020, 11:20
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В сети показали необычные фото покалеченной собаки, о которой очень бережно ухаживают хозяева.

Об этом написал Павел Федосенко в Facebook.

"Иногда во время утренних пробежек я встречаю эту пару. Точнее, трио: двух ребят и собаку элитной породы. У пса забинтованы обе лапы, он слазит с самодельной тележки только для того, чтобы справить нужду, потом с помощью хозяев залезает назад - и прогулка продолжается. В любую погоду. Говоришь, продать собаку, чтобы заплатить коммуналку? Ты не просто тупой, ты нищий душой, чувак", - пишет автор.

Он вспомнил недавний скандал с депутатом "Слуги народа" Евгением Брагаром, который предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги.

"Грустно от происходящего", "Пусть продаст свою почку, а деньги отдаст избравшим его пенсионерам для оплаты газа", "Как же это мило", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Апостроф" заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук от имени всего руководства партии попросила прощения у всех, кого могли обидеть слова депутата Верховной Рады Евгения Брагаря, отметив, что такую позицию депутата фракция не поддерживает.

Также ранее народный депутат Украины от "Слуги народа" Евгений Брагар извинился за скандальные слова в прямом эфире, когда посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить счет за газ.

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