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Портреты Зеленского начали вешать в лифтах: в сети делятся фото

среда, 12 февраля 2020, 14:06
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Для портретов с изображением президента Украины Владимира Зеленского находят необычные места. В среду, 12 февраля, один из них был обнаружен в лифте телеканала "НАШ", который принадлежит экс-нардепу от "Оппоблока" Евгению Мураеву.

Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук на своей Facebook-странице.

На опубликованном фото большой портрет главы государства в официальном костюме опирается на зеркальную стенку лифта.

В комментариях к посту опубликовано еще одно фото с портретом Зеленского в лифте. Пользователь сети утверждает, что снимок был сделан во вторник,11 февраля, в подъезде жилого дома.

Как сообщал "Апостроф", в сети активно обсуждают видео-пранк, на котором жители России катаются в лифте с огромным портретом президента РФ Владимира Путина.

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