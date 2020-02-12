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Водопад превратился в в "трубу": появилось видео необычного явления из-за смертельного шторма Ciara

среда, 12 февраля 2020, 09:26
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Шторм Ciara заставил "подниматься" вверх водопад на склонах Кэмпси Феллс, к северу от Глазго в Шотландии.

Видео прекрасно иллюстрирует интенсивность урагана, порывы которого превышают 200 км/ч.

Это явление уже наблюдалось в прошлом, но на этот раз оно было особенно впечатляющим, по словам Дерека Фабеля, автора видео. По его словам, во время сильных порывов воду уносит вверх и создается впечатление дымящейся трубы.

В результате шторм Ciara в Европе погибли по меньшей мере семь человек и несколько человек получили ранения.


Напомним, что президент Владимир Зеленский во время поездки в Канаду, побывал на Ниагарском водопаде за счет принимающей стороны.

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