Стало известно, на чьи деньги Зеленский увидел Ниагарский водопад: опубликован документ

Президент Владимир Зеленский во время поездки в Канаду, побывал на Ниагарском водопаде за счет принимающей стороны.

Об этом говорится в ответе ОПУ на запрос "Апострофа".

"Посещение Ниагарского водопада во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду имело место быть за счет канадской стороны", - уточняется в документе.

Напомним, как ранее сообщалось, в пресс-службе президента Владимира Зеленского допустили ошибку, назвав столицей Канады - Торонто.

Также президент Украины Владимир Зеленский в Канаде сфотографировался с сотрудницей полиции с фамилией Зелена.

Кроме того, подробнее о визите президента Украины Владимира Зеленского в Канаду, читайте в материале "Апострофа": О чем Зеленский договорился с премьером Канады: главное.