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7 минут ада: в сети показали видео, снятое во время боев за Дебальцево

четверг, 13 февраля 2020, 03:24
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Украинские военные в пятую годовщину боев за город Дебальцево показали на видео, как российские кадровики и боевики обстреливали мирный город и его жителей.

Видео разместили на странице Facebook-сообщества "Вернись живым".

Видео длится семь минут. На кадрах видно, как пророссийские боевики и их кураторы из кадровых военных РФ стреляют по жилым районам города. Обстрелу подвергаются многоэтажки и улицы города.

Напомним, что 12 февраля 2015 года Украина, Германия и Франция заключили с Россией соглашение о так называемом перемирии на Донбассе. Договоренность о прекращении огня должна была начать действовать с 15 февраля.

Тогда российский президент Владимир Путин открыто угрожал тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко "окончательно раздавить" ВСУ на Донбассе. В боях за Дебальцево в январе-феврале 2015 погибли 268 украинских военных.

Как сообщалось ранее, в эти дни исполняется пять лет боям, которые развернулись в конце января - феврале 2015 года за Дебальцево. Подробнее об этих событиях читайте в материале "Апострофа": Плацдарм или "котел": пять лет назад началась битва под Дебальцево.

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