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Фокс с Галичины: в сети показали милое фото "пограничника", воюющего на Донбассе

четверг, 13 февраля 2020, 19:59
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Украинским пограничникам, которые несут службу на так называемой линии разграничения с временно оккупированными территориями Луганской области, помогает служебная собака по кличке Фокс, обученная находить наркотики.

Об этом сообщили на Facebook-странице благотворительного фонда "Вернись живым"

"Знакомьтесь, это - Фокс, пограничник из Галичины, который несет сейчас службу в Луганской области. Он следит, чтобы никто не пронес наркотики через так называемую линию разграничения", - сказано в подписи к опубликованному снимку милой собаки.

Волонтеры также напомнили, что недалеко от Фокса, совсем рядом на передовых позициях, наш покой оберегают военные, которые нуждаются в наше помощи и поддержке.

Как сообщал "Апостроф", украинские пограничники, работающие на админгранице с оккупированным Крымом, научили свою служебную собаку отвечать на лозунг "Слава Украине".

Подробнее о боевых товарищах бойцов ВСУ на линии фронта, читайте в материале "Апострофа": На Донбассе собаки спасают людей от обстрелов, а "Гиви" и "Захарченко" выжили после контузии.

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