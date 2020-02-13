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Последствия могут быть непредсказуемыми: эколог указал на угрозы от возобновления поставок воды в Крым

четверг, 13 февраля 2020, 09:35
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Эколог-ученый Максим Сорока заявил, что возвращение Северо-Крымского канала в эксплуатацию может иметь непредсказуемые последствия для экологии полуострова.

Об этом он написал специально для "Апострофа".

По его словам, вопрос подачи воды в Крым очень политизирован. С экологической точки зрения, Крымский канал и переброс больших объемов воды - это искусственный элемент в экосистеме. Последние экологические теории вообще свидетельствуют, что перенос больших объемов природных ресурсов с одной экосистемы в другую имеет негативные последствия.

"Следует понимать, что идея "повернуть реки вспять" появилась в середине прошлого века и несет угрозы окружающей среде, которые можно разделить на четыре типа. Первый связан с изменением водного баланса на территории, с которой мы перебрасываем воду. Хотя, анализируя имеющиеся данные с государственного водного кадастра за последние три года, нет свидетельств дефицита воды в Украине. В нижнем бассейне Днепра наблюдается нормальный водный баланс, достаточно воды в водохранилищах. Поэтому есть определенный объем, который можно перекинуть. К тому же, его всегда можно контролировать", - написал он.

Сорока обращает внимание на то, что не надо бояться того, что Украина останется без воды, если возобновит поставки в Крым. Вопрос скорее в том, целесообразно ли это делать, но это вопрос политический.

"Вторая категория проблем - состояние водного баланса на территории, на которую пускают воду. Ведь экосистема была изначально предназначена для определенного водного баланса. Если там водный режим рек - 300-400 мм, а мы перебрасываем туда массу воды - это приводит к тому, что меняется экосистема. Ярким примером был конец 1960-х - начало 1970-х годов, когда мы начали интенсивно осуществлять орошение на юге Украины. Научные статьи утверждают, что мы по факту разрушили большие экосистемы степей, так как в степи не должно такого количества воды. Третий фактор - инвазивный. Мы перебрасываем не только воду, но и микрофлору, бактерии, водоросли и так далее. И это несет риск интродукции. Однако мы пережили это еще в 1960-1970 годах", - написал Сорока.

По его словам, существует еще четвертый фактор - локальное изменение климата, возникающее из-за появления больших объемов воды.

"Наиболее яркий пример - Каховское водохранилище. Накопление больших объемов воды привело к тому, что на территориях рядом с ним всегда немного теплее и повышенная влажность. Но этот фактор для Украины не столько значимый - он больше проявился бы на пустынной территории", - написал он.

Полный текст материала "Апострофа" читайте здесь: Россия не перекроет Днепр, а запуск воды в Крым грозит непред­сказуемыми последствиями.

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