Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия взбудоражил украинское общество, заявив, что восстановление подачи воды из Днепра в оккупированный Крым может произойти, если Россия отведет свои войска с Донбасса. Позже Арахамия оправдался за свои слова, а новоиспеченный руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что этот вопрос никогда не обсуждался с российской стороной.

Вообще вопрос подачи воды в Крым имеет политический характер, поскольку внутренних ресурсов полуострова достаточно для удовлетворения потребностей населения в питьевой воде. Вместе с тем, Северо-Крымский канал очень сильно повлиял на экологию полуострова со времени своего появления - занес инвазивные виды и даже в какой-то степени изменил климат на прилегающих территориях. Возвращение канала в эксплуатацию может иметь непредсказуемые последствия для экологии полуострова. Такое мнение высказал "Апострофу" Максим Сорока, эколог-ученый, эксперт по управлению природоохранной деятельностью, научно-технический советник проекта "Чистый воздух для Украины".

Вопрос подачи воды в Крым очень политизирован. С экологической точки зрения, Крымский канал и переброс больших объемов воды - это искусственный элемент в экосистеме. Последние экологические теории вообще свидетельствуют, что перенос больших объемов природных ресурсов с одной экосистемы в другую имеет негативные последствия.

Следует понимать, что идея "повернуть реки вспять" появилась в середине прошлого века и несет угрозы окружающей среде, которые можно разделить на четыре типа. Первый связан с изменением водного баланса на территории, с которой мы перебрасываем воду. Хотя, анализируя имеющиеся данные с государственного водного кадастра за последние три года, нет свидетельств дефицита воды в Украине. В нижнем бассейне Днепра наблюдается нормальный водный баланс, достаточно воды в водохранилищах. Поэтому есть определенный объем, который можно перекинуть. К тому же, его всегда можно контролировать. То есть не надо бояться того, что Украина останется без воды, если возобновит поставки в Крым. Другой вопрос - целесообразно ли это делать, но это вопрос политический.

Вторая категория проблем - состояние водного баланса на территории, на которую пускают воду. Ведь экосистема была изначально предназначена для определенного водного баланса. Если там водный режим рек - 300-400 мм, а мы перебрасываем туда массу воды - это приводит к тому, что меняется экосистема. Ярким примером был конец 1960-х - начало 1970-х годов, когда мы начали интенсивно осуществлять орошение на юге Украины. Научные статьи утверждают, что мы по факту разрушили большие экосистемы степей, так как в степи не должно такого количества воды.

Третий фактор - инвазивный. Мы перебрасываем не только воду, но и микрофлору, бактерии, водоросли и так далее. И это несет риск интродукции. Однако мы пережили это еще в 1960-1970 годах.

Четвертый фактор - локальное изменение климата, возникающее из-за появления больших объемов воды. Наиболее яркий пример - Каховское водохранилище. Накопление больших объемов воды привело к тому, что на территориях рядом с ним всегда немного теплее и повышенная влажность. Но этот фактор для Украины не столько значимый - он больше проявился бы на пустынной территории.

Есть опасения, что без воды из материковой Украины начнется опустынивание полуострова. Однако нет научно-доказанных свидетельств, что отсутствие поступления воды вызовет этот негативный процесс. Могут быть проблемы с сельским хозяйством, с промышленностью - это другой вопрос, экономический и политический. Если анализировать водный баланс Крыма до аннексии, то там достаточно внутренних ресурсов для удовлетворения потребностей населения в питьевой воде.

Есть несколько районов, где есть дефицит, но в этом случае можно сделать локальный переброс внутренних вод. Но с точки зрения экологии, становление окружающей среды экосистемы Крыма изначально эволюционно формировалось в полупустынном "режиме". Это мы специально дали воду, чтобы увеличить производительность человеческой деятельности. Сейчас Крымский канал не работает уже несколько лет, и мы не видим каких-то резких изменений в экосистеме степного Крыма. По крайней мере, никто из крымских ученых, публикующих свои исследования в международных лицензированных изданиях, об этом не пишет.

Я предполагаю, что постепенно экосистема Крыма восстанавливается и переходит в то состояние, в котором его задумала матушка-природа. Но подчеркну, что у нас нет доступа до этой территории и объективной государственной экологической отчетности. Также за время аннексии количество публикаций на экологическую тематику резко уменьшилось - для тамошних ученых этот вопрос не ко времени.

Вместе с тем, делаются политические заявления и лозунги. Россияне, например, заявили о возможности подачи воды в Крым с территории материковой России. У меня такие идеи вызывают лишь смех. Во-первых, это технически очень сложно, а во-вторых, это требует такой значительной затраты ресурсов и энергии, что проще поставить оборудование для опреснения воды.

Также в России давно уже грозятся перекрыть истоки Днепра, если Украина откажется поставлять воду на полуостров. Это полнейший бред. Нельзя перекрыть Днепр, он уже представляет собой каскад водохранилищ, которые накапливают огромную массу воды из разных источников. То, что остается собственно рекой - это небольшой кусочек рядом с Киевом.

Случай с Крымом весьма уникальный - мне неизвестны ситуации, когда длительное время был переброс воды на засушливую территорию, потом его прекратили, и решается вопрос, восстанавливать ли его. Нет опыта, на который можно было бы опереться. Но когда полуостров вернется в Украину, прежде всего надо решить, необходимо ли там в новых реалиях большое количество воды.