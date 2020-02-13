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В Харькове произошла кровавая стрельба: первые подробности и фото

четверг, 13 февраля 2020, 11:07
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13 февраля в Харькове на улице стреляли в горожанина, мужчину тяжело ранили.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Суспильне UA".

В 04:20 медики Центра экстренной медицины катастроф получили сообщение, что на улице Луи Пастера в помощи нуждается мужчина с огнестрельным ранением. Когда врачи прибыли на место инцидента, оказалось, что товарищи пострадавшего самостоятельно доставили его в 25-ю городскую клиническую больницу. Там мужчину прооперировали, его состояние тяжелое.

По предварительной информации, мужчину, который ехал в авто на пассажирском сиденье, ранил полицейский после того, как авто едва на него не наехало. Спикер патрульной полиции Харьковщины Ангелина Диська сказала, что пока прокомментировать событие не может.

Как писал "Апостроф" ранее, в декабре 2019 года в Харькове на улице Волотерской между компанией и молодым человеком возник словесный конфликт, который перерос в драку со стрельбой.

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