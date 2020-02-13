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В Украину возвращаются солнце и тепло: синоптик порадовала прогнозом

четверг, 13 февраля 2020, 12:33
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Фото: Херсон Daily

Украинский синоптик Наталья Диденко дала свежий прогноз погоды на пятницу, 14 февраля, - в стране потеплеет.

Об этом она написала в Facebook.

В большинстве областей Украины наконец ветер успокоится, он ожидается южным, осадки маловероятны и даже можно будет увидеть солнце.

Лишь в западных областях - облачно, будет падать мокрый снег и дождь.

Температура воздуха завтра днем будет колебаться в пределах +1 +6 градусов, на юге +5 +8, в Крыму до +10 градусов.

В Киеве 14 февраля - без осадков. Ветер южный, небольшой, максимум умеренный. Ночью подморозит до -2-4 градусов, а завтра днем потеплеет до +5 градусов.

15 февраля, погода особо не изменится, разве на севере немного увеличится облаков и появятся небольшие осадки. Но ничего существенного.

Как сообщал "Апостроф", аномально теплая зима 2019 является закономерным явлением.

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