Зеленский собирается с важным визитом в Германию: появились подробности

В пятницу, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский осуществит двухдневный рабочий визит в Германию.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Зеленский приедет в ФРГ для участия в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

В рамках конференции президент выступит на отдельной сессии, посвященной Украине, а также проведет двусторонние встречи с лидерами иностранных государств.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский побывал с официальным визитом в Италии, где провел встречи с президентом Серджио Маттарелла и премьер-министром страны Джузеппе Конте.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский преподнес необычный подарок Папе Римскому, во время визита в Ватикан - рождественскую праздничную посуду для кути из керамики. Посуда декорирована фигурами ангелов и ягнят, которые встречаются в бытовых и сакральных вещах из разных областей Украины.