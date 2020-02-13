RU  UA  EN

четверг, 13 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

13 февраля

10:34
Зеленский собирается с важным визитом в Германию: появились подробности
10:33
Пытаются подкрасться по ночам: боец ВСУ рассказал о подлых атаках врага на Донбассе
10:28
Звезда "Игры престолов" Софи Тернер беременна от известного музыканта Lime
10:09
Появилась меткая фотожаба на "процветание" оккупированного Донбасса
09:59
Микроавтобус смяло полностью: опубликовано видео с места жуткой аварии с украинцами в России
09:51
Леся Никитюк решила стать певицей и выпустила дебютный сольный трек: аудио Lime
09:35
Последствия могут быть непредсказуемыми: эколог указал на угрозы от возобновления поставок воды в Крым
09:27
Метель и снежные завалы: опубликовано яркое фото украинских Карпат
08:56
В Одессе мощный пожар уничтожил кафе и перебросился на аптеку, фото
08:53
Планы Путина на Россию высмеяли меткой карикатурой
07:39
Это был один из крупнейших боев: в Украине напомнили о подвиге ВСУ на Донбассе
07:38
В Киеве женщина попыталась украсть чужого ребенка в метро: страшные детали, фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленский собирается с важным визитом в Германию: появились подробности

четверг, 13 февраля 2020, 10:34
переглянути новину українською
Фото: Цензор.НЕТ

В пятницу, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский осуществит двухдневный рабочий визит в Германию.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Зеленский приедет в ФРГ для участия в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

В рамках конференции президент выступит на отдельной сессии, посвященной Украине, а также проведет двусторонние встречи с лидерами иностранных государств.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский побывал с официальным визитом в Италии, где провел встречи с президентом Серджио Маттарелла и премьер-министром страны Джузеппе Конте.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский преподнес необычный подарок Папе Римскому, во время визита в Ватикан - рождественскую праздничную посуду для кути из керамики. Посуда декорирована фигурами ангелов и ягнят, которые встречаются в бытовых и сакральных вещах из разных областей Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Дебальцевский "карман" закрывается: как украинские танкисты встретились с бурятскими "тракто­ристами"

Россия не перекроет Днепр, а запуск воды в Крым грозит непред­сказуемыми последствиями

Тотальная перезагрузка на Донбассе: чем это закончится

История или миф: почему Путин цепляется за победу в Великой Отечественной войне

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: